L’ex assistente di Bonolis Marco Salvati rompe il silenzio su Sonia Bruganelli e le rivelazioni di Lucio Presta | Tutti sapevano

A distanza di più due anni la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è tornata a infiammare il mondo del gossip. Il motivo? Nel suo nuovo libro L’uragano, Lucio Presta ha dedicato ampio spazio alla fine della collaborazione con il conduttore romano, rivelando alcuni presunti retroscena legati all’ex moglie di Bonolis che avrebbero portato all’incrinarsi dei rapporti. Stando alle parole del manager calabrese (e marito di Paola Perego ) Sonia Bruganelli avrebbe infatti raccontato al compagno di averlo tradito proprio con lui; Presta avrebbe poi replicato di avere tra le mani l’elenco degli amanti avuti dall’autrice tv in cui lui, peraltro, non figurava. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

