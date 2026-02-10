Bari-Spezia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bari affronta lo Spezia in una partita che potrebbe decidere molto per entrambe. Dopo due sconfitte consecutive, il team biancorosso si trova nel fondo della classifica e ha bisogno di una vittoria per risollevarsi. Lo Spezia, con un punto in più, cerca di approfittare di questa occasione per allontanarsi dalla zona pericolosa. La sfida si presenta tesa e aperta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Palermo, e quella ancora più grave, perché era uno scontro diretto, del “Martelli” contro il Mantova, il Bari è precipitato al penultimo posto in classifica e mercoledì sera ospiterà uno Spezia che ha un solo punto in più per una sfida sportivamente drammatica anche se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bari-Spezia, Longo: Inutile parlare di ultima spiaggia. Per vincere bisogna osareIl tecnico ha parlato alla vigilia della delicata sfida del turno infrasettimanale di Serie B in programma mercoledì 11 febbraio al San Nicola ... baritoday.it

Pronostico Bari vs Spezia – 11 Febbraio 2026Nel quadro competitivo della Serie B, il match tra Bari e Spezia si gioca il 11 Febbraio 2026 alle 20:00 allo storico Stadio San Nicola. Una sfida dall’alto ... news-sports.it

Davide Casarotto La classifica ora torna a far paura: i biancorossi ripiombano in zona playout e attendono l’esito dello scontro diretto Bari-Spezia, due squadre che inseguono da vicino in classifica. - facebook.com facebook

Il Bari al bivio. Sciaudone: «Contro lo Spezia fuori il carattere» x.com