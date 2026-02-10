Bari-Spezia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Questa sera il Bari affronta lo Spezia in una partita che potrebbe decidere molto per entrambe. Dopo due sconfitte consecutive, il team biancorosso si trova nel fondo della classifica e ha bisogno di una vittoria per risollevarsi. Lo Spezia, con un punto in più, cerca di approfittare di questa occasione per allontanarsi dalla zona pericolosa. La sfida si presenta tesa e aperta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.
Dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Palermo, e quella ancora più grave, perché era uno scontro diretto, del “Martelli” contro il Mantova, il Bari è precipitato al penultimo posto in classifica e mercoledì sera ospiterà uno Spezia che ha un solo punto in più per una sfida sportivamente drammatica anche se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Bari Spezia
Ultime notizie su Bari Spezia
