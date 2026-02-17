Lei non abita qui esca Assessora caccia residente l’opposizione | Dimissioni

L’assessora Rossana Biagioni ha chiesto a alcuni residenti di lasciare la sala durante l’assemblea a Gabicce Mare, perché non vivrebbero nel quartiere. La decisione ha scatenato le proteste di alcuni cittadini, che hanno accusato l’amministrazione di discriminazione. Durante il dibattito, diverse persone si sono alzate in piedi, chiedendo spiegazioni e rivendicando il diritto di partecipare. Un residente ha raccontato di aver ricevuto la convocazione per l’incontro, ma di essere stato poi cacciato senza motivo apparente. La discussione si è fatta accesa, tra applausi e proteste di chi si sentiva escluso

Gabicce Mare, 17 febbraio 2026 – Cacciati dall'assemblea, perché residenti in un altro quartiere. Animi infuocati, l'altra sera in sala Consiglio durante l'incontro indetto dalla Consulta della zona mare di Gabicce: a scatenare la polemica, l'intervento dell'assessora alla Cura del cittadino Rossana Biagioni che ha impedito ad alcuni residenti di partecipare alla riunione perché abitanti in altri quartieri. A insorgere di fronte al muro alzato dal Comune, la residente in zona Tavollo Fiorella Sanchi che si è recata all'incontro pubblico sulle problematiche della zona mare seguendo l'invito del presidente della consulta Andrea Terenzi postato qualche giorno prima sui social.