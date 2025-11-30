Floccari e Brighi delusi | Un dispiacere enorme il calcio non abita più qui

"Un dispiacere enorme. Il calcio a Rimini non riesce a trovare pace". Sergio Floccari è uno dei tanti ex biancorossi che fa da spettatore sconsolato all'ennesimo fallimento del club di Piazzale del Popolo. Del quale l'attaccante ex Lazio è stato un grande protagonista degli anni più belli dell'era Bellavista. Dalla C2 alla B, nei primi anni 2000, prima di spiccare il volo verso la serie A. Restando sempre legato alla riviera dove ha continuato a vivere con la sua famiglia. "Una fine del genere è un dispiacere per i tifosi, per i ragazzi della prima squadra – dice Floccari – per tutti i dipendenti, ma soprattutto per i giovani del vivaio.

Floccari e Brighi delusi: "Un dispiacere enorme, il calcio non abita più qui" - I due grandi ex giocatori esprimono rammarico per la fine di un’epoca sportiva "Questa è la perdita di un valore sociale per la città e per i giovani". Lo riporta msn.com