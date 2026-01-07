Lego presenta Smart Play, una piattaforma innovativa che integra luci e suoni nei classici mattoncini. Durante il CES 2026 di Las Vegas, è stata annunciata l’uscita dell’edizione speciale ‘Star Wars’, disponibile da marzo. Questa novità mira ad arricchire l’esperienza di gioco, combinando creatività e tecnologia in modo semplice e coinvolgente.

Al CES 2026 di Las Vegas Lego ha svelato Smart Play, una piattaforma che porta sui celebri mattoncini una nuova dimensione di gioco interattivo. Al centro c’è lo Smart Brick, un classico mattone da 2×4 dotato di chip, sensori, LED e altoparlante che permette a costruzioni e minifigure di rispondere con luci, suoni e comportamenti specifici alle azioni dei bambini. I primi set, ispirati a Star Wars, saranno disponibili dal 1º marzo 2026, segnando una delle innovazioni più importanti nella storia recente dell’azienda danese. Un mattoncino classico che prende vita. Per decenni Lego ha incarnato il gioco analogico per eccellenza, ma con Smart Play l’esperienza si arricchisce di dinamismo digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lego lancia il mattoncino smart con luci e suoni: l’edizione ‘Star wars’ in vendita da marzo

Leggi anche: Lego presenta gli Smart Play: l’elicottero emette suoni reali quando lo sposti, da marzo 2026

Leggi anche: LEGO Smart Play cambia le regole: quando il mattoncino prende vita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LEGO lancia un mattoncino intelligente: nuova dimensione di gioco per i bambini al CES 2026; Lego svela Smart Brick: mattoncini intelligenti e set che reagiscono al gioco; CES 2026: Lego lancia Smart Play e i mattoncini diventano interattivi e “intelligenti”; LEGO SMART Play debutta al CES 2026 e i mattoncini diventano intelligenti.

Lego lancia il mattoncino smart con luci e suoni: l’edizione ‘Star wars’ in vendita da marzo - Una nuova piattaforma interattiva trasforma il tradizionale gioco Lego in un’esperienza dinamica, con mattoncini ‘intelligenti’ che reagiscono ai movimenti e ai personaggi senza bisogno di schermi ... quotidiano.net