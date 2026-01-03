Juventus Lecce Del Rosso vice di Di Francesco nel post partita | Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra Su Falcone…
Nel post partita di Juventus Lecce, Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha commentato la prestazione dei suoi. Ha sottolineato come il punto ottenuto rifletta i valori della squadra, evidenziando inoltre alcune situazioni specifiche, come l’intervento di Falcone. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo equilibrato sull’incontro, evidenziando gli aspetti positivi e le sfide affrontate dai giallorossi in questa partita.
Juventus Lecce, Del Rosso ha parlato ai microfoni di Dazn sulla partita giocata dai suoi. Ecco le dichiarazioni del vice di Di Francesco Nel post partita di Juventus Lecce Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Dazn. PAREGGIO – «Questa squadra rispecchia i valori della società e dei tifosi del Lecce. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Real Madrid Juventus, Tudor nel post partita: «Peccato non aver riportato a casa almeno un punto. La squadra ha sicuramente dei limiti, ma sono certo di una cosa»
Leggi anche: Del Rosso (vice Di Francesco) a Dazn: «La fortuna aiuta gli audaci. Falcone strepitoso, meriterebbe una big»
Lecce, operazione Juve: riecco Banda e Gaspar; Lecce a Torino contro la Juventus: sfida delicata all’Allianz Stadium; Del Rosso torna a dirigere il Lecce: con lui la prima vittoria in A del Corvino-bis; Lecce, visita in casa della Juve. Nuovo Quotidiano di Puglia: E Corvino blinda Tiago Gabriel.
Juventus Lecce, Del Rosso (vice di Di Francesco) nel post partita: «Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra. Su Falcone…» - Ecco le dichiarazioni del vice di Di Francesco Nel post partita di Juventus Lecce Del Rosso, vice di Eusebio D ... calcionews24.com
Lecce, Del Rosso: "La fortuna aiuta gli audaci, Falcone è un portiere strepitoso" - allenatore del Lecce, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio sul campo della Juventus: "Direi che questa squadra rispecchia. tuttomercatoweb.com
Del Rosso a DAZN: "La Juventus è una grande squadra ma quando vuoi una cosa fortemente e lotti la ottieni, sapevamo i loro punti di forza. Di Francesco sarà soddisfatto della ... - Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce che ha sostituito Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: "Direi che ... tuttojuve.com
Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com
Le pagelle di Juventus-Lecce 1-1: David sbaglia il rigore, McKennie risponde al gol di Banda - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.