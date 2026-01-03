Juventus Lecce Del Rosso vice di Di Francesco nel post partita | Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra Su Falcone…

Nel post partita di Juventus Lecce, Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha commentato la prestazione dei suoi. Ha sottolineato come il punto ottenuto rifletta i valori della squadra, evidenziando inoltre alcune situazioni specifiche, come l’intervento di Falcone. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo equilibrato sull’incontro, evidenziando gli aspetti positivi e le sfide affrontate dai giallorossi in questa partita.

Lecce, Del Rosso: "La fortuna aiuta gli audaci, Falcone è un portiere strepitoso" - allenatore del Lecce, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio sul campo della Juventus: "Direi che questa squadra rispecchia. tuttomercatoweb.com

Del Rosso a DAZN: "La Juventus è una grande squadra ma quando vuoi una cosa fortemente e lotti la ottieni, sapevamo i loro punti di forza. Di Francesco sarà soddisfatto della ... - Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce che ha sostituito Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: "Direi che ... tuttojuve.com

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

Le pagelle di Juventus-Lecce 1-1: David sbaglia il rigore, McKennie risponde al gol di Banda - facebook.com facebook

