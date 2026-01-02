Palestra del ’Guerra’ firmata la convenzione

La giunta comunale ha approvato la convenzione con la Provincia per la gestione congiunta delle palestre dell’Istituto ’Tonino Guerra’. L’accordo prevede l’utilizzo delle strutture in orario extrascolastico, garantendo un servizio condiviso e funzionale per la comunità. Questa collaborazione mira a ottimizzare le risorse e a favorire l’attività sportiva e ricreativa per studenti e cittadini.

La giunta ha approvato la convenzione con la Provincia per la gestione in collaborazione, in orario extrascolastico, delle palestre dell' Istituto di Istruzione Superiore 'Tonino Guerra'. L'atto si è reso necessario per definire e regolamentare l'utilizzo, in orario extrascolastico, della nuova palestra dell'istituto, inaugurata il 21 ottobre scorso. La realizzazione della nuova struttura ha previsto un investimento di 4milioni e 900mila euro, di cui 3 milioni finanziati con il Pnrr, 1 milione e 150mila euro dalla Provincia e 750mila euro con il ricorso al Fondo opere indifferibili. L'istituto era già dotato di una 'palestra piccola', messa a disposizione della realtà sportive locali in orario extrascolastico, e ora si è arricchito di questa 'palestra grande' che verrà anch'essa messa a disposizione della città in orario extrascolastico.

