Le ragioni del Sì e del No al referendum | le mosse dei partiti

Mancano poche settimane al referendum del 22 e 23 marzo, e i partiti italiani si preparano a schierarsi. A Santa Maria Capua Vetere, la sezione Avs si organizza per sostenere il ‘No’, mentre Forza Italia spinge per rafforzare la campagna del ‘Sì’. Le mosse sono chiare e ognuno cerca di convincere gli elettori con le proprie argomentazioni.

I partiti si muovono in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La sezione Avs di Santa Maria Capua Vetere intende promuovere la nascita di un comitato per il 'No', mentre Forza Italia si muove per imprimere slancio alla campagna referendaria per il 'Sì'. Il comitato cittadino per il 'No' di.

