Le mostre da non perdere a Napoli nei primi mesi del 2026
A Napoli, le mostre da non perdere nei primi mesi del 2026 attirano molti appassionati. Tra gli eventi più attesi, c'è l'esposizione di opere di artisti contemporanei che si svolge nel Museo di Capodimonte, con una sezione dedicata ai nuovi talenti locali. La mostra si apre il 15 gennaio e rimarrà aperta fino a marzo, offrendo un'occasione unica per scoprire le recenti tendenze dell'arte moderna.
Tempo di lettura: 3 minuti Il 2026 è iniziato con diversi eventi interessanti, in particolare nel Capoluogo Campano. Napoli si conferma uno dei principali poli culturali italiani, capace di rinnovare costantemente la propria offerta espositiva. Nella prima parte dell'anno la città ospita alcune mostre di rilievo assoluto, pensate per valorizzare tanto il patrimonio artistico quanto i linguaggi più attuali, nel segno di quel filo sottile che unisce arte e ricerca culturale.
Le mostre d’arte da vedere nei primi mesi del 2026
Le mostre d’arte nei primi mesi del 2026 offriranno un ricco calendario di esposizioni a Bergamo, Brescia e Milano.
Koen Taselaar ad Albissola Marina, SavonaUn Bauhaus inatteso approda ad Albissola e si lascia contaminare dal paesaggio ligure. Sur Plus Plus è la prima personale italiana di Koen Taselaar trasforma Casa Museo Jorn (la residenza italiana ... living.corriere.it
Le mostre da non perdere a gennaio in tutta ItaliaI luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, Museo Ettore Fico, Torino I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. Courtesy Museo Ettore Fico, Torino Dal 15 gennaio al 15 marzo, il Museo Ettore Fico ... exibart.com
AVVISO AGLI ARTIGIANI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MOSTRE MERCATO PRIMAVERA 2026 Casartigiani Napoli sta organizzando, per la prossima primavera, una serie di mostre mercato dell’Artigianato nelle principali piazze di Napoli, luoghi ad facebook