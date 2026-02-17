le mostre da non perdere a napoli nei primi mesi del 2026

A Napoli, le mostre da non perdere nei primi mesi del 2026 attirano molti appassionati. Tra gli eventi più attesi, c'è l'esposizione di opere di artisti contemporanei che si svolge nel Museo di Capodimonte, con una sezione dedicata ai nuovi talenti locali. La mostra si apre il 15 gennaio e rimarrà aperta fino a marzo, offrendo un'occasione unica per scoprire le recenti tendenze dell'arte moderna.

Il 2026 è iniziato con diversi eventi interessanti, in particolare nel Capoluogo Campano. Napoli si conferma uno dei principali poli culturali italiani, capace di rinnovare costantemente la propria offerta espositiva. Nella prima parte dell'anno la città ospita alcune mostre di rilievo assoluto, pensate per valorizzare tanto il patrimonio artistico quanto i linguaggi più attuali, nel segno di quel filo sottile che unisce arte e ricerca culturale.

