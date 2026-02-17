Le iniezioni di acido ialuronico possono davvero aumentare le dimensioni del pene?

Durante le Olimpiadi invernali 2026, si è diffusa la notizia che alcuni atleti si sarebbero sottoposti a iniezioni di acido ialuronico per aumentare le dimensioni del pene. La notizia ha suscitato scalpore tra gli spettatori, poiché si parla di pratiche poco comuni tra i professionisti dello sport. Sempre più persone cercano metodi per migliorare il proprio corpo, anche attraverso trattamenti estetici poco convenzionali.

L'acido ialuronico è improvvisamente diventato uno dei protagonisti alle Olimpiadi invernali 2026. Finora, la notizia olimpica che ha fatto più rumore non riguarda le medaglie d’oro o i record infranti, ma ciò che alcuni atleti sarebbero disposti a fare pur di ottenerli. Benvenuti nel cosiddetto Penisgate. Pochi giorni dopo l’inizio dei Giochi, è circolata la voce secondo cui alcuni saltatori con gli sci avrebbero iniettato acido ialuronico nel pene per migliorare le proprie prestazioni. L’ipotesi, al momento solo un’indiscrezione sotto indagine da parte della WADA (World Anti-Doping Agency), è che gli atleti avrebbero utilizzato il filler prima di indossare la tuta da gara, ottenendo un aumento temporaneo delle dimensioni e, di conseguenza, una vestibilità leggermente più ampia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

