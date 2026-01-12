Educare all’amore | Gesù non insegna attraverso la selezione ma attraverso l’inclusione Una lezione che viene da lontano

L’educazione all’amore di Gesù si basa sull’inclusione piuttosto che sulla selezione, offrendo un insegnamento universale e senza distinzioni. In un contesto scolastico sempre più orientato a valutazioni e certificazioni, è importante ricordare che l’educazione autentica si radica nel rispetto e nell’accoglienza di ogni individuo. Un principio antico che continua a essere fondamentale anche nelle sfide educative di oggi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.