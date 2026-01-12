Educare all’amore | Gesù non insegna attraverso la selezione ma attraverso l’inclusione Una lezione che viene da lontano
L’educazione all’amore di Gesù si basa sull’inclusione piuttosto che sulla selezione, offrendo un insegnamento universale e senza distinzioni. In un contesto scolastico sempre più orientato a valutazioni e certificazioni, è importante ricordare che l’educazione autentica si radica nel rispetto e nell’accoglienza di ogni individuo. Un principio antico che continua a essere fondamentale anche nelle sfide educative di oggi.
Nel dibattito educativo contemporaneo la scuola è chiamata a misurare, valutare, certificare. È una necessità, ma anche un rischio. Quando la valutazione diventa il centro assoluto del processo educativo, la persona rischia di scomparire dietro la prestazione. Lo studente viene letto attraverso ciò che produce, non attraverso ciò che è. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
