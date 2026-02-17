L'arbitro di Benfica-Real Madrid incrocia le braccia e sospende la partita | cosa è successo

L'arbitro di Benfica-Real Madrid ha interrotto il gioco per via di un episodio di discriminazione razziale, denunciato da Vinicius, che ha portato alla sospensione temporanea della partita. Durante il match, alcuni tifosi della squadra portoghese hanno rivolto insulti razzisti al giocatore brasiliano, spingendo l'arbitro a fermare il gioco e ad attivare il protocollo anti-razzismo. La decisione ha provocato sconcerto tra i presenti e ha evidenziato ancora una volta il problema delle intolleranze negli stadi.