L'arbitro di Benfica-Real Madrid incrocia le braccia e sospende la partita | cosa è successo
L'arbitro di Benfica-Real Madrid ha interrotto il gioco per via di un episodio di discriminazione razziale, denunciato da Vinicius, che ha portato alla sospensione temporanea della partita. Durante il match, alcuni tifosi della squadra portoghese hanno rivolto insulti razzisti al giocatore brasiliano, spingendo l'arbitro a fermare il gioco e ad attivare il protocollo anti-razzismo. La decisione ha provocato sconcerto tra i presenti e ha evidenziato ancora una volta il problema delle intolleranze negli stadi.
Il match di Champions League tra Benfica e Real Madrid è stato sospeso per una decina di minuti dopo l'attivazione del protocollo antirazzismo da parte dell'arbitro in seguito alla denuncia fattagli da Vinicius.🔗 Leggi su Fanpage.it
Benfica Real Madrid, dentro alla sfida di Champions del ‘da Luz’: qual è il grande obiettivo delle due squadre! Arbeloa incrocia le ditaQuesta sera il Benfica si prepara a sfidare il Real Madrid nel match di Champions League al ‘da Luz’.
Champions: insulti razzisti a Vinicius, stop di 10 minuti in Benfica-Real(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius in Benfica-Real, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Presti ... tuttosport.com
