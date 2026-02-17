Lang segna una doppietta e la squadra turca completa la famosa rimonta
Lang ha segnato due gol ieri sera a Istanbul, causando il ritorno del Galatasaray che ha ribaltato il risultato e conquistato la vittoria. La Juventus, che aveva iniziato bene, è crollata nel secondo tempo, lasciando spazio alla rimonta della squadra turca. Il pubblico presente allo stadio ha assistito a una partita ricca di emozioni, con il Galatasaray che ha dimostrato determinazione nel recuperare lo svantaggio.
2026-02-17 21:38:00 Ecco quanto riportato poco fa: La Juventus ha vissuto uno spettacolo horror nel secondo tempo a Istanbul, quando il Galatasaray è rimontato per 2-1 e ha preso saldamente il controllo della sfida dei playoff. La Juve sembra in buona forma quando una doppietta di Teun Koopmeiners la porta in vantaggio nell’intervallo. Ma il difensore Juan Cabal è entrato nell’intervallo ed è durato solo 22 minuti prima di essere espulso per due ammonizioni mentre crollavano sotto pressione. Oltre ad avere il maggior numero di cartellini rossi nella storia della Champions League (30), la Juventus ha anche avuto più sostituti espulsi di qualsiasi altra squadra (4).🔗 Leggi su Justcalcio.com
Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 4-2)Noa Lang ha segnato due gol decisivi contro la Juventus a Istanbul, contribuendo alla vittoria del Galatasaray che ora conduce 4-2.
Lucca segna col Nottingham e provoca sui social i tifosi del Napoli. Rivincita anche per Lang
Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, lui segna una doppiettaLang con Conte non si è mai preso a Napoli. Contro la Juventus in Champions è stato uno dei migliori. Grande partita anche di Osimhen ... ilnapolista.it
