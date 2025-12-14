Diamanti si racconta | Fantasista in campo conto di poterlo essere anche in panchina Spalletti allenatore ideale? Lui è un genio Mondiale possibile Yildiz contro Orsolini? Penso che…

Alessandro Diamanti si racconta in un’intervista a Tuttosport, condividendo i suoi pensieri su carriera, ambizioni e il futuro, tra cui il possibile Mondiale e il confronto tra Yildiz e Orsolini. Ex centrocampista del Bologna e oggi allenatore, Diamanti riflette sul suo ruolo e sulla qualità di Spalletti come allenatore, offrendo uno sguardo sincero e approfondito sulla sua esperienza e progetti futuri.

Diamanti si racconta tra le colonne di Tuttosport. L’ex centrocampista del Bologna, ha parlato anche del match di questa sera contro la Juve dei rossoblù Intervistato da Tuttosport, Alessandro Diamanti, ex trequartista della Nazionale e oggi allenatore impegnato nel proprio percorso di crescita professionale, ha offerto una lunga e articolata riflessione sul suo presente, sul . Calcionews24.com

