La vedova di Franco Gatti | Quando è morto nostro figlio Alessio il matrimonio ha rischiato di sfasciarsi
Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, ha raccontato a Caterina Balivo che la perdita di Alessio, morto 13 anni fa, ha quasi rovinato il suo matrimonio. La donna ha spiegato che il dolore per la scomparsa del figlio ha portato a momenti difficili con il marito, mettendo a dura prova la loro relazione. Durante l'intervista, ha anche condiviso un episodio concreto, come il giorno in cui hanno dovuto affrontare insieme la prima celebrazione senza Alessio.
Ospite di Caterina Balivo, Stefania Picasso ha ricordato il marito Franco Gatti e il figlio Alessio, scomparso 13 anni fa. La vedova del "baffo" dei Ricchi e Poveri ha riflettuto sul dolore della perdita e sulle difficoltà che una coppia deve affrontare per restare unita dopo un lutto così grave.🔗 Leggi su Fanpage.it
La vedova di Franco Gatti: Non bisogna rinfacciarsi niente, in qualsiasi modo sia andato via tuo figlioStefania Picasso, la vedova di Franco Gatti, dopo l'atroce dolore per morte del figlio Alessio prova a spiegare come si riesce a tenere unita la famiglia ... ultimenotizieflash.com
Chi è Alessio, com’è morto il figlio di Franco Gatti e Stefania Picasso/ Un dolore straziante…Alessio, com’è morto il figlio di Franco Gatti e Stefania Picasso: il toccante racconto della madre a La Volta Buona. ilsussidiario.net
