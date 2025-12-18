Stefano D’Orazio la vedova Tiziana contro la figlia mai riconosciuta | cosa ha fatto quando è morto

La storia di Stefano D’Orazio e le vicende che coinvolgono la vedova Tiziana e la figlia mai riconosciuta svelano un racconto di emozioni contrastanti e di battaglie legali. Tra pubblico e privato si intrecciano sentimenti di dolore, ingiustizie e speranze di riscatto, dimostrando come, anche nel silenzio, il cuore non smetta mai di battere.

C'è una linea sottile tra il racconto pubblico di una vicenda giudiziaria e il dolore privato che continua a riaffiorare, anche a distanza di anni. In mezzo, restano le parole, le interpretazioni, le ferite che non si rimarginano. È su questo terreno che si muove l'intervista rilasciata da Tiziana Giardoni, una testimonianza che non cerca clamore ma rivendica, con fermezza, il diritto alla verità e alla tutela della memoria di Stefano D'Orazio, batterista e voce dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020.

