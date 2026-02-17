La strada di casa | 1,4 milioni per accompagnare persone e famiglie verso autonomia e lavoro ecco come partecipare

Il progetto “BecoME 4” riceve 1,4 milioni di euro per aiutare persone e famiglie a trovare lavoro e indipendenza. Il sindaco Federico Basile ha spiegato stamattina a Palazzo Zanca che si tratta di un percorso concreto, pensato per guidare chi è in difficoltà verso un nuovo inizio. Un esempio è l’assistenza alla ricerca di un’occupazione e il supporto alla formazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’autonomia.

Presentato a Palazzo Zanca il progetto BecoME: contributi fino a 20 mila euro annui per affitto, formazione e tirocini, con percorsi personalizzati dedicati a soggetti tra 18 e 60 anni in difficoltà socio-economica "È un percorso che accompagna verso la strada di casa". Con queste parole il sindaco Federico Basile ha presentato stamani a Palazzo Zanca il progetto "BecoME 4.4.11.1.a – PN PLUS 2021–2027", intervento strategico del Comune di Messina dedicato all'accompagnamento all'abitare e all'inclusione socio-lavorativa di persone in condizione di fragilità abitativa e socio-economica. Alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre al primo cittadino, l'assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e il RUP, la funzionaria amministrativa Giuseppa Zangla.