E se vi dicessimo che gli accessori perfetti per Natale stanno stanno totalmente prendendo ispirazione dai red carpet?

Quest'anno il messaggio è chiaro: durante le feste non si brilla per caso. Il nuovo approccio agli accessori e gioielli per Natale guardano dritto al red carpet e lo traduce in qualcosa di più personale, più intenzionale. Non si tratta di esagerare, ma di scegliere pezzi che raccontino una storia, che costruiscano un mood. L'idea è vestirsi come se ci fossero flash ovunque, anche quando l'unica luce è quella calda di una cena tra amici. Gli accessori per il Natale? Pensali come se fossi ai Golden Globes. Le ultime apparizioni di attrici e artisti come Mikey Madison, Anya Taylor-Joy e Colman Domingo hanno chiarito una cosa: i gioielli non devono sovrastare il look, ma rifinirlo, elevarlo, dargli profondità.

© Metropolitanmagazine.it