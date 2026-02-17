La solidità non basta | Allegri prepara la svolta offensiva

Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare strategia perché il reparto offensivo del Milan fatica a segnare. La squadra rossonera segna troppo poco e questo sta influenzando i risultati. Per risolvere il problema, l’allenatore sta pensando di puntare su un modulo più offensivo già nelle prossime partite.

Il reparto offensivo del Milan è il vero dilemma stagionale che sta portando Allegri a un possibile cambio tattico. Se il tecnico livornese è conosciuto per le sue idee di gioco ferme, solide e funzionali, dall’altro è noto per saper stravolgere la propria routine di pensiero pur di arrivare all’obiettivo che conta di più nel calcio: vincere. Il fedelissimo e intoccabile 3-5-2 potrebbe presto lasciare spazio a un 4-3-3 offensivo, anche grazie al prossimo rientro di Giménez. La solidità non basta: Allegri valuta la svolta. Continua il rapporto mancato tra Allegri e l’attacco. Si parla di costanza, ovviamente.🔗 Leggi su Milanzone.it

Napoli-Milan, Allegri indica la via: “Dobbiamo recuperare solidità difensiva”Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, disputata a Riyadh, Allegri sottolinea l’importanza di ritrovare compattezza difensiva per affrontare al meglio il cammino verso i traguardi stagionali.

La nuova identità del Milan di Allegri passa dalla soliditàLa squadra di Allegri si presenta con un volto diverso rispetto al passato.

