Napoli-Milan Allegri indica la via | Dobbiamo recuperare solidità difensiva

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, disputata a Riyadh, Allegri sottolinea l’importanza di ritrovare compattezza difensiva per affrontare al meglio il cammino verso i traguardi stagionali. Il tecnico rossonero analizza le sfide e i punti da migliorare, indicando la strada da seguire per rafforzare il reparto arretrato e rilanciare le ambizioni della squadra.

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Allegri indica la via: “Dobbiamo recuperare solidità difensiva” Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Matri: "Allegri è un leader, ha dato solidità difensiva al Milan senza grandi nomi" Leggi anche: Matri: “Allegri è un leader, ha dato solidità difensiva al Milan senza grandi nomi” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Allegri indica la via al Milan dopo il pari col Sassuolo: Bisogna iniziare a subire meno goal; Sacchi: Milan, ecco perché lo scudetto è possibile. C'è un particolare...; Allegri sprona Nkunku alla vigilia di Milan-Sassuolo: i numeri preoccupano, il tecnico indica la strada per la rinascita; Icardi attacca i giornalisti per le voci sul Milan e indica il possibile motivo dietro le fughe di notizie. Napoli-Milan, Allegri: “Dovevamo difendere meglio”, poi il commento sull’arbitraggio - Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana. spaziomilan.it

Napoli-Milan, scintille Conte-Allegri: il retroscena. Contestati arbitro e Var, bufera su Maignan e De Winter - Supercoppa Italiana, semifinale burrascosa tra Napoli e Milan: bufera su Maignan e De Winter, contestati arbitro e Var. sport.virgilio.it

Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. msn.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.