La scoperta | aveva un milione di euro in nascosto nel suo appartamento

Un uomo di 50 anni di Sant’Antonio Abate ha nascosto quasi un milione di euro nel suo appartamento, probabilmente per sfuggire alle tasse. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno trovato 852.930 euro in contanti durante una perquisizione notturna. La somma è stata sequestrata, e l’uomo rischia ora conseguenze penali.

Quasi 853mila euro in contanti sequestrati in un appartamento di Sant'Antonio Abate. Il denaro – 852mila e 930 euro per la precisione – è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante una perquisizione eseguita stanotte nell'abitazione di un 50enne del posto, già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. I militari cercavano stupefacenti ma nell'appartamento non ne è stata trovata traccia. Durante i controlli è stata invece scoperta un'intercapedine ricavata nella porta d'ingresso, all'interno della quale erano nascosti mazzetti di banconote – in gran parte da 50 euro – confezionati sottovuoto.

