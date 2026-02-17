La scoperta | aveva un milione di euro in nascosto nel suo appartamento

Da napolitoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni di Sant’Antonio Abate ha nascosto quasi un milione di euro nel suo appartamento, probabilmente per sfuggire alle tasse. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno trovato 852.930 euro in contanti durante una perquisizione notturna. La somma è stata sequestrata, e l’uomo rischia ora conseguenze penali.

Quasi 853mila euro in contanti sequestrati in un appartamento di Sant’Antonio Abate. Il denaro – 852mila e 930 euro per la precisione – è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante una perquisizione eseguita stanotte nell’abitazione di un 50enne del posto, già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. I militari cercavano stupefacenti ma nell’appartamento non ne è stata trovata traccia. Durante i controlli è stata invece scoperta un’intercapedine ricavata nella porta d’ingresso, all’interno della quale erano nascosti mazzetti di banconote – in gran parte da 50 euro – confezionati sottovuoto.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Fondi ad Hamas, la presunta rete di Hannoun: scoperti presunti bonifici falsi e un milione di euro nascosto tra cibo e vasi

Le indagini sulla rete di Hannoun, sospettata di aver inviato fondi ad Hamas, proseguono con l'obiettivo di chiarire le modalità di trasferimento dei denari dai sostenitori italiani a Gaza.

Controlli sulle concessioni demaniali, scoperta evasione da un milione di euro

