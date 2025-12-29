Fondi ad Hamas la presunta rete di Hannoun | scoperti presunti bonifici falsi e un milione di euro nascosto tra cibo e vasi
Le indagini sulla rete di Hannoun, sospettata di aver inviato fondi ad Hamas, proseguono con l’obiettivo di chiarire le modalità di trasferimento dei denari dai sostenitori italiani a Gaza. Sono stati individuati presunti bonifici falsi e un milione di euro nascosto tra cibo e vasi. La vicenda solleva interrogativi sulla provenienza e l’utilizzo di questi fondi, mentre le autorità approfondiscono le operazioni finanziarie coinvolte.
Le indagini continuano a concentrarsi sulla figura e le operazioni messe in atto da Hannoun. Nello specifico, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di comprendere in che modo i soldi dei fedeli islamici venivano inviati dall'Italia a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
