Fondi ad Hamas la presunta rete di Hannoun | scoperti presunti bonifici falsi e un milione di euro nascosto tra cibo e vasi

Le indagini sulla rete di Hannoun, sospettata di aver inviato fondi ad Hamas, proseguono con l’obiettivo di chiarire le modalità di trasferimento dei denari dai sostenitori italiani a Gaza. Sono stati individuati presunti bonifici falsi e un milione di euro nascosto tra cibo e vasi. La vicenda solleva interrogativi sulla provenienza e l’utilizzo di questi fondi, mentre le autorità approfondiscono le operazioni finanziarie coinvolte.

Fondi ad Hamas, ecco le buste piene di banconote: oltre 1 milione di euro in contanti - Le frasi choc di Hannoun nelle carte dell’inchiesta: «Chi ha ucciso, va ... lastampa.it

Sarebbero stati raccolti anche in Sardegna i fondi destinati ad Hamas, quei finanziamenti per sette milioni di euro che dovevano arrivare ai combattenti palestinesi - facebook.com facebook

Fondi ad Hamas, a Montecitorio è bagarre: Donzelli attacca gli avversari x.com

