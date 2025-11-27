Perugia il liceo Mariotti attiva la carriera alias per gli studenti e le studentesse con varianza di genere

Il consiglio di istituto del liceo classico e musicale Annibale Mariotti di Perugia approva con la delibera 2602 del 18 novembre 2025 il regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera alias per studenti e studentesse con varianza di genere. Il regolamento, si legge nella delibera, “è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, il liceo Mariotti attiva la carriera alias per gli studenti e le studentesse con varianza di genere

Argomenti simili trattati di recente

25 Novembre - Nel Palazzo della Provincia di Perugia l’incontro pubblico dedicato alle scuole “Sono solo parole” #CittadinoeProvincia Francesca Pasquino Sarah Bistocchi Comune di Perugia ITTS "A.Volta" Perugia Bernardino di Betto - Liceo Artistico e Scuo - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, al liceo classico Mariotti via libera alla settimana corta ma ci sono altre cento firme dei genitori contrari - Non soddisfa l’idea della settimana corta al ginnasio, ma anche per il primo e secondo anno del liceo musicale del classico Annibale Mariotti nel capoluogo. Secondo corriereadriatico.it

Perugia, Caterina dal Liceo Mariotti a Torino vince i campionati di filosofia - ADalle aule del Liceo classico e musicale Annibale Mariotti è arrivata fino a Torino, dove ha partecipato e vinto, conquistando il primo posto, la 33esima edizione dei Campionati di ... Scrive ilmessaggero.it

Studenti a Scuola pa per giornata su nuove professioni digitali - Oltre 200 studenti e studentesse del liceo classico e musicale "Annibale Mariotti" di Perugia hanno invaso pacificamente Villa Umbra per un'esperienza formativa immersiva dedicata alle nuove ... Da ansa.it