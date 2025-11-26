LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Palladino vuole la vittoria in trasferta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Atalanta che si tuffa subito in Champions League dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, si tratta del debutto in Champions per Palladino 20.02 Ecco le formazioni ufficiali: EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino 20.01 Buonasera e benvenuti alla diretta di Eintrach Francoforte-Atalanta. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino debutta in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
