Un ragazzo è stato ucciso a Montecalvoli, e la polizia indaga sul motivo dell’omicidio avvenuto nel cuore della notte. La vittima si trovava in strada quando sono stati uditi gli spari, attirando subito l’attenzione degli abitanti. Gli agenti hanno già identificato alcune persone presenti sul luogo, ma molte domande rimangono senza risposta. La comunità si sveglia sconvolta, cercando di capire cosa abbia portato a questa violenta escalation.

Un quadro già con alcune certezze investigative e con domande che attendono una risposta, l’ omicidio di San Valentino che ha scosso la piccola comunità di Montecalvoli che si è svegliata con un ragazzo ucciso in mezzo alla strada. Una quadro nel quale, oltre far emergere certezze sul movente, deve essere ancora cristallizzata – si apprende – la scansione temporale dei fatti: cos’hanno fatto i ragazzi dal primo litigio all’omicidio? Quand’è che l’arma è arrivata nelle mani di colui che ha sparato? L’aveva con sé in macchina e girava armato in un venerdì sera con gli amici? E andato a prenderla prima di incontrare i rivali? E, soprattutto, qual’è il ruolo, se un ruolo ce l’ha, chi si trovava in compagnia di Renato Xyke quella notte? Si ritiene che quando la Range Rover Evoque è arrivata in via della Repubblica, Renato Xyke non fosse solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La scena del crimine. Le presenze agli spari. I ruoli dei protagonisti

