la scena del crimine le presenze agli spari i ruoli dei protagonisti

Un ragazzo è stato ucciso a Montecalvoli, e la polizia indaga sul motivo dell’omicidio avvenuto nel cuore della notte. La vittima si trovava in strada quando sono stati uditi gli spari, attirando subito l’attenzione degli abitanti. Gli agenti hanno già identificato alcune persone presenti sul luogo, ma molte domande rimangono senza risposta. La comunità si sveglia sconvolta, cercando di capire cosa abbia portato a questa violenta escalation.
Un quadro già con alcune certezze investigative e con domande che attendono una risposta, l’ omicidio di San Valentino che ha scosso la piccola comunità di Montecalvoli che si è svegliata con un ragazzo ucciso in mezzo alla strada. Una quadro nel quale, oltre far emergere certezze sul movente, deve essere ancora cristallizzata – si apprende – la scansione temporale dei fatti: cos’hanno fatto i ragazzi dal primo litigio all’omicidio? Quand’è che l’arma è arrivata nelle mani di colui che ha sparato? L’aveva con sé in macchina e girava armato in un venerdì sera con gli amici? E andato a prenderla prima di incontrare i rivali? E, soprattutto, qual’è il ruolo, se un ruolo ce l’ha, chi si trovava in compagnia di Renato Xyke quella notte? Si ritiene che quando la Range Rover Evoque è arrivata in via della Repubblica, Renato Xyke non fosse solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco
La nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco, affidata a Dario Redaelli, consulente della famiglia, rivela dettagli importanti sulla presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine.
Una nuova perizia dei Poggi analizza la dinamica dell’omicidio di Garlasco, confermando la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine.
Delitto di Garlasco: la scena del crimine con Enrico Manieri
Crime 101 – La strada del crimine, spiegazione del finale: chi muore e chi scappa?Crime 101 - La Strada del Crimine è un thriller poliziesco ricco di colpi di scena: ecco la spiegazione di quello che succede alla fine. cinefilos.it
Crime 101 – La strada del crimine, recensione dell’ultimo film con Mark Ruffalo e Chris HemsworthLa recensione di Crime 101 - La strada del crimine, il thriller elegante con protagonisti Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. cinefilos.it
