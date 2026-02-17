La Sagra delle Sagre non si tocca | Zamperini rassicura la Valsassina

Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha confermato che la Sagra delle Sagre si svolgerà anche nel 2026, rispondendo alle voci di una possibile cancellazione. Zamperini ha spiegato che le procedure sono già in corso e che l’evento rappresenta un punto fermo per la comunità della Valsassina. La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori, rimane assicurata grazie all’impegno degli organizzatori locali.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia: "Un patrimonio di 60 anni che la Regione Lombardia non può abbandonare: la manifestazione si farà e quadruplicherà il suo potenziale" In merito alle preoccupazioni emerse sulla possibile mancata organizzazione della Sagra delle Sagre 2026, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini, interviene per rassicurare il territorio. "La Sagra delle Sagre sarebbe a rischio? Proprio nell'anno del successo olimpico di Milano-Cortina? Non è nemmeno immaginabile che la manifestazione non si faccia, perché rappresenta un patrimonio non solo del nostro territorio ma dell'intera regione.

Pratobuscante, "il bando per la gestione non c'è. E la Sagra delle Sagre?"Pratobuscante ha denunciato che il bando per la gestione dell’area non è stato pubblicato, sollevando dubbi sulla futura organizzazione della Sagra delle Sagre.

