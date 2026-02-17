La rivincita di ADL | È un flop il Napoli si è salvato
Adl ha dichiarato che il Napoli si è salvato perché il trasferimento di Jonathan David, che aveva cercato di acquistare dalla Juventus, è fallito. La trattativa era ormai vicina alla conclusione, ma poi non si è concretizzata, lasciando il club senza il giocatore desiderato.
Per un periodo sembrava quasi fatta. Si parlava di contatti concreti e di una trattativa ben avviata. Poi, però, qualcosa si è fermato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non chiudere l'operazione. I motivi? Soprattutto economici, ma anche tecnici. Nel calcio di oggi comprare un giocatore importante costa tanto e non sempre vale la pena rischiare. Anche il nuovo allenatore, Antonio Conte, avrebbe dato il suo parere. Ogni mister vuole attaccanti con caratteristiche precise e probabilmente David non era la prima scelta per il tipo di gioco che si aveva in mente. Tra i tifosi le opinioni sono divise.
"Napoli è tutto, il mio successo, la mia rivincita, la mia famiglia, Napoli per me sarà sempre casa. Il Napoli è la mia vita. Mi ha salvato, mi ha fatto giocare con Maradona, il più forte di sempre, ancora stento a crederci." Andrea Carnevale #maradona #Diego #Fo facebook
Malen subito decisivo, Dybala al top e la #Roma si prende la rivincita sul Torino dopo il k.o. di Coppa Italia. Ma soprattutto allunga sulla Juve. Ora Gasp è quarto in solitudine e ad un solo punto da Napoli e (per ora) Milan. x.com