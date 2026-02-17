La rivincita di ADL | È un flop il Napoli si è salvato

Adl ha dichiarato che il Napoli si è salvato perché il trasferimento di Jonathan David, che aveva cercato di acquistare dalla Juventus, è fallito. La trattativa era ormai vicina alla conclusione, ma poi non si è concretizzata, lasciando il club senza il giocatore desiderato.

Per un periodo sembrava quasi fatta. Si parlava di contatti concreti e di una trattativa ben avviata. Poi, però, qualcosa si è fermato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non chiudere l’operazione. I motivi? Soprattutto economici, ma anche tecnici. Nel calcio di oggi comprare un giocatore importante costa tanto e non sempre vale la pena rischiare. Anche il nuovo allenatore, Antonio Conte, avrebbe dato il suo parere. Ogni mister vuole attaccanti con caratteristiche precise e probabilmente David non era la prima scelta per il tipo di gioco che si aveva in mente. Tra i tifosi le opinioni sono divise.🔗 Leggi su Dailynews24.it

IL MATTINO – Napoli, assalto su Ademola Lookman: si attende l’ok, ADL ha trovato la formulaIl Napoli sta lavorando per ufficializzare l’arrivo di Ademola Lookman.

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEOLuciano Spalletti, dopo le esperienze in Nazionale, torna a guidare la Juventus e si presenta come figura centrale nel percorso di rinascita del club.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.