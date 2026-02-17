La ricerca che merita Borsa Slodowska-Curie a tre progetti Sant’Anna

Una borsa Slodowska-Curie è stata assegnata a tre progetti dell’Università di Pisa, dopo che la commissione ha valutato le idee più innovative. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di finanziare studi concreti e utili alla società. Tra i progetti premiati ci sono ricerche sul ruolo del sesso come strumento di potere negli abusi, tecnologie di intelligenza artificiale e esoscheletri per combattere la sclerosi multipla, e strumenti per migliorare la progettazione di aerei più sostenibili e politiche climatiche più efficaci. Una di queste ricerche si concentra sulla creazione di esoscheletri leg

Sesso come moneta di scambio durante gli abusi di potere, ia ed esoscheletri contro la sclerosi multipla e strumenti per costruire aerei più sostenibili e politiche climatiche efficaci. Sono questi i temi dei tre progetti legati alla Scuola Sant’Anna che hanno ottenuto un finanziamento europeo delle Marie Sklodowska-Curie Actions, il programma che sostiene i ricercatori post-dottorato e li manda a lavorare nei migliori centri del mondo. Due borse finanziano esperienze fuori dall’Europa, una un progetto che si svolgerà a Pisa. Le vincitrici delle borse internazionali sono Roberta De Paolis, dell’Istituto Dirpolis, e Mariangela Filosa, dell’Istituto di Biorobotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ricerca che merita. Borsa Slodowska-Curie a tre progetti Sant’Anna Ricerca: dal Ministero oltre 26 milioni di euro per sostenere progetti di Università, Normale e Sant'Anna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La ricerca che merita. Borsa Slodowska-Curie a tre progetti Sant’Anna; Saggio: L’altro pezzo forte di Kate Bush che merita un ritorno in questo momento; Stavo solo scherzando: il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti; Le precarie condizioni di salute dei migranti che sbarcano in Italia, riflesse nel loro microbioma.