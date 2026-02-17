La Rai richiamata per l'orario di inizio dei programmi anche Affari Tuoi nel mirino di Agcom

La Rai è stata richiamata dall'Autorità per le comunicazioni perché i programmi iniziano spesso in ritardo rispetto all’orario previsto, anche Affari Tuoi. L’Agcom ha evidenziato che questa situazione dura ormai da diversi mesi, causando disagi agli spettatori che aspettano i programmi secondo il palinsesto. Un esempio concreto è il ritardo di alcuni minuti nella messa in onda di alcuni appuntamenti, che ha portato a numerose segnalazioni da parte del pubblico.

In una delibera, Agcom richiama l'azienda specificando che da diversi mesi "i canali Rai non rispettano in modo puntuale gli orari di programmazione indicati nel palinsesto ufficiale". La questione non riguarda solo Affari Tuoi, ma anche la prima serata.