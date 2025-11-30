Orario aggiornato di Affari tuoi | inizio e fine programmazione

orario di trasmissione di affari tuoi su rai 1: orari di inizio e fine. Il programma Affari Tuoi rimane uno degli appuntamenti di maggiore successo nella fascia preserale di rai 1, grazie alla conduzione di Stefano De Martino e alla formula consolidata che combina momenti di suspense, leggerezza e racconti dei partecipanti. La richiesta più frequente tra gli utenti online riguarda l’orario di messa in onda, in particolare per conoscere a che ora inizia e a che ora termina ogni sera. La programmazione, infatti, può variare in base al palinsesto della prima serata. orario ufficiale secondo la guida tv di rai play. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Orario aggiornato di Affari tuoi: inizio e fine programmazione

News recenti che potrebbero piacerti

Variazioni orario per DICEMBRE Con gran piacere vi informiamo che a dicembre saremo aperti di lunedì ANCHE A CENA. Unica eccezione per lunedì 8 e 29. Ecco il nostro orario aggiornato: Lun. 11-15, 18-23 Mar./Sab. 11-15, 18-23 Dom. / Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

A che ora inizia e finisce Affari Tuoi: l’orario aggiornato - Affari Tuoi parte quindi subito dopo il Tg1 e si chiude intorno alle 21:30, lasciando spazio alla fiction, al film o al programma di prime time previsto quel giorno su Rai 1. daninseries.it scrive

Affari Tuoi, De Martino cambia orario e poi si infuria: “Lo abbiamo detto troppe volte” - La nuova puntata di Affari tuoi di venerdì 28 novembre 2025 su Rai 1 è cominciata prima a causa dello sciopero dei giornalisti che hanno mandato in onda la puntata del telegiornale in forma ridotta. Come scrive libero.it

Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 20 novembre (e Gerry Scotti dilaga) - Oggi il game show condotto da Stefano De Martino chiuderà in ‘anticipo’ per lasciare spazio alla nuova stagione di Un Professore: Gerry Scotti dilaga ... Come scrive libero.it