La pastiera un dolce che racconta Napoli | origini e ricetta

La pastiera napoletana nasce come tradizione pasquale, portando in ogni casa un aroma dolce e intenso di ricordi. La sua preparazione coinvolge spesso intere famiglie, che condividono il momento di mescolare gli ingredienti con cura. Nel quartiere di San Gregorio Armeno, alcune pasticcerie storiche ancora oggi preparano la ricetta originale secondo metodi antichi, mantenendo vivo il sapore autentico.

"> La pastiera napoletana non è solo un dessert pasquale: è un rito, un profumo che invade le case giorni prima della festa, un gesto tramandato di madre in figlia. A Napoli non si prepara all’ultimo momento. La pastiera “adda ripusà”: deve riposare almeno 24 ore per dare il meglio di sé. Tradizione vuole che si inizi a cucinare il Giovedì Santo, perché il sapore si armonizzi per la domenica di Pasqua. Le origini tra mito e conventi. Le radici della pastiera si muovono tra leggenda e storia. Secondo una tradizione popolare, il dolce sarebbe legato al culto pagano della sirena Partenope, alla quale gli abitanti offrirono simbolicamente sette ingredienti: farina, grano, ricotta, uova, zucchero, spezie e fiori d’arancio — tutti simboli di fertilità e rinascita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

19/04/25 - Maria Cacialli: la pastiera napoletana

