Cartellate al vincotto il dolce natalizio che profuma di Puglia | la ricetta

Le cartellate al vincotto sono un dolce tradizionale pugliese, simbolo delle festività natalizie a Bari e in tutta la regione. Croccanti e avvolgenti, queste dolci sfoglie si arricchiscono con il gusto intenso del vincotto, regalando un aroma inconfondibile e una dolcezza autentica che racchiude la storia e le tradizioni della Puglia.

Le cartellate al vincotto rappresentano uno dei dolci natalizi tipici di Bari e, più in generale, dell’intera tradizione pugliese. Diffuse con nomi diversi a seconda della zona, carteddate nel barese e cartiddate nel leccese, queste delizie fanno parte del patrimonio gastronomico regionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Natale si avvicina ed io voglio pubblicare la ricetta delle mitiche CARTELLATE PUGLIESI! Sono dei dolci fritti a forma di coroncina o rose da gustare con vincotto o miele! PER LA RICETTA: - facebook.com Vai su Facebook

Il dolce Natale di Renato: le ricette natalizie di Ardovino su Food Network - Ricette natalizie regionali, cartellate, parrozzo e mostaccioli con il maestro Ardovino. Segnala lifestyleblog.it