La Pallamano esonera Carpanese | a breve il nome del nuovo allenatore

La Pallamano Trieste 1970 ha deciso di cambiare allenatore dopo le recenti sconfitte, esonerando Andrea Carpanese. La squadra ha perso le ultime partite e la società ha ritenuto necessario intervenire. A breve verrà annunciato il nome del nuovo tecnico che prenderà il suo posto.

La società, fanno sapere in una nota, "comunicherà nelle prossime ore le decisioni relative alla nuova guida tecnica della prima squadra" Pallamano Trieste 1970 comunica di aver sollevato Andrea Carpanese dall'incarico di capo allenatore della prima squadra. "La Società - scrivono in una nota - desidera esprimere il più sentito ringraziamento ad Andrea per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e grande senso di appartenenza ai colori biancorossi. Il percorso condiviso ha raggiunto il suo momento più significativo con la straordinaria promozione in Serie A Gold conquistata al termine della scorsa stagione, traguardo che resterà parte importante della storia recente del Club.