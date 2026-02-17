La novità di Spalletti | sorpasso e nuovo centravanti per la Juventus
Luciano Spalletti ha deciso di cambiare strategia alla Juventus, puntando su un nuovo centravanti e adottando un modulo più offensivo. La scelta arriva in vista della trasferta in Turchia, dove i bianconeri affrontano il Galatasaray di Osimhen in un match decisivo per la qualificazione. La squadra si prepara a scendere in campo con una formazione rinnovata, con l’obiettivo di sorprendere gli avversari fin dall’inizio.
La mossa dell’allenatore bianconero in vista della trasferta di Champions in Turchia contro il Galatasaray di Osimehn Torna la Champions League, con la Juventus impegnata nel catino dell’Ali Sami Yen di Istanbul nel primo round dei playoff contro il Galatasaray. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Doppia sfida piena di insidie per la compagine bianconera, dopo giorni infuocati per le polemiche post Derby d’Italia nel match perso in campionato contro l’ Inter. Luciano Spalletti dovrà far fronte anche all’emergenza in attacco: in Turchia non è volato infatti Jonathan David, alle prese con un fastidio muscolare alla coscia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Una buona e una cattiva notizia per Spalletti in vista del match di domani contro il Galatasaray valido per l'andata dei play off di Champions League. La buona notizia è che Khephren Thuram si può considerare recuperato