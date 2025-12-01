Vlahovic si è rotto seriamente per la Juventus e Spalletti sono centravanti amari

È arrivata la nota della Juventus sulle condizione di Dusan Vlahovic dopo l’infortunio di sabato durante la sfida contro il Cagliari “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

