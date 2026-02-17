La musica non è mercanzia

Mercoledì 4 febbraio, Live Nation ha annunciato di aver comprato il Gruppo ForumNet dal gruppo Bastogi, per 90 milioni di euro, per controllare le principali venue italiane come l’Unipol Forum di Assago e il Teatro Repower. La notizia sorprende perché dimostra la volontà della compagnia di consolidare la propria presenza nel settore degli eventi live in Italia, investendo in strutture che ospitano migliaia di spettatori. La scelta di acquisire questi spazi dimostra come la musica dal vivo continui a rappresentare un settore in crescita, nonostante le difficoltà del mercato.

Industria Live Nation ha annunciato l'acquisizione, dal gruppo Bastogi, dell'intero Gruppo ForumNet: Unipol Forum di Assago e Teatro Repower, in un'operazione da 90 milioni. Nel perimetro rientrano anche asset in gestione, tra cui il Carroponte di Sesto San Giovanni.

