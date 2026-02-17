La musica non è mercanzia
Mercoledì 4 febbraio, Live Nation ha annunciato di aver comprato il Gruppo ForumNet dal gruppo Bastogi, per 90 milioni di euro, per controllare le principali venue italiane come l’Unipol Forum di Assago e il Teatro Repower. La notizia sorprende perché dimostra la volontà della compagnia di consolidare la propria presenza nel settore degli eventi live in Italia, investendo in strutture che ospitano migliaia di spettatori. La scelta di acquisire questi spazi dimostra come la musica dal vivo continui a rappresentare un settore in crescita, nonostante le difficoltà del mercato.
Industria Live Nation ha annunciato l’acquisizione, dal gruppo Bastogi, dell’intero Gruppo ForumNet: Unipol Forum di Assago e Teatro Repower, in un’operazione da 90 milioni. Nel perimetro rientrano anche asset in gestione, tra cui il Carroponte di Sesto San Giovanni. Non è solo un passaggio di proprietà. È la conferma plastica di una tendenza in corso da tempo Industria Live Nation ha annunciato l’acquisizione, dal gruppo Bastogi, dell’intero Gruppo ForumNet: Unipol Forum di Assago e Teatro Repower, in un’operazione da 90 milioni. Nel perimetro rientrano anche asset in gestione, tra cui il Carroponte di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Musica in Bottega, sabato si celebrano la passione per la musica e l’arte della liuteria
Leggi anche: Scuola di musica "33art": la musica del Natale accende Oria
LOREDANO - NATALE CON IL BAMBINO GESÙ
Argomenti discussi: Reno Brandoni La musica nasce dove deve nascere; Spotify: il braccio musicale del tecnofascismo; Cosa c’entra un compositore classico del Cinquecento con Gigi D’Agostino?; La musica che non c'è. Milioni di stream di artisti creati con l'Ai sottraggono guadagni ai cantanti veri.
La musica che non c'è. Milioni di stream di artisti creati con l'Ai sottraggono guadagni ai cantanti veriProgetti musicali creati con l’intelligenza artificiale accumulano milioni di stream su Spotify, generando ricavi concreti e sottraendo quote al royalty ... huffingtonpost.it
Bollani e Cenni: «La musica come casa e come cura»C’è un pianoforte che, ogni sera, diventa presidio poetico nel palinsesto di Rai 3. È lì che si chiude ogni puntata di Via dei Matti n. 0, il salotto musicale di Stefano Bollani e Valentina Cenni, che ... msn.com
Il tuo San Valentino in in atmosfera calda e curata a lume di candela musica dal vivo un menù gustoso € 40 a persona (vino escluso) Prenota il tuo tavolo al n.0758948571 facebook