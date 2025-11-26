Musica in Bottega sabato si celebrano la passione per la musica e l’arte della liuteria
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama Musica in Bottega l’appuntamento che il prossimo sabato 29 novembre si svolgerà alle ore 21 presso il Teatro del Bianconiglio, in via Castello 12, nel cuore del centro storico. Organizzato dall’associazione ELeD- Eboli Liuteria e Dintorni, l’evento rappresenta un momento importante per quanti fanno parte del sodalizio che riunisce appassionati di musica e di liuteria del territorio e non solo. In questa occasione, infatti, per la prima volta l’associazione si presenta al pubblico, con una serata che racchiude l’essenza del suo progetto culturale unico, in cui la musica non solo si ascolta e si suona, ma si “costruisce”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
