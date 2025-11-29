A che ora la gara di F1 su TV8 GP Qatar 2025 | programma gara in chiaro

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto agli avversari che li precedono, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti delle rivali per la seconda piazza: queste sono le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi del Qatar. La gara qatariota per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 30 novembre, alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del Qatar: il penultimo   atto  del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul circuito di Lusail  e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora la gara di f1 su tv8 gp qatar 2025 programma gara in chiaro

© Oasport.it - A che ora la gara di F1 su TV8, GP Qatar 2025: programma gara in chiaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gara f1 tv8 gpF1 GP Qatar, Piastri vince la gara sprint: Ferrari disastrose, l’orario TV delle qualifiche - Deluso e disperato Leclerc che ha usato parole nettissime: "In FP1 abbiamo provato e non andava bene, quella è stata una sessione a parte. Scrive fanpage.it

gara f1 tv8 gpOggi la Sprint Race e Qualifiche in Qatar GP – Orari TV Sky e differita TV8 - La diretta delle Qualifiche su Sky Sport F1 e l'orario della differita TV8 ... Da f1ingenerale.com

gara f1 tv8 gpF1 Qatar 2025 orari oggi di Sky, NowTV e TV8 in diretta - Orari TV GP del Qatar 2025 oggi su Sky e NowTV, con dirette e differite su TV8 della Sprint Race e della gara. Segnala quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Gara F1 Tv8 Gp