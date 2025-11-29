A che ora la gara di F1 su TV8 GP Qatar 2025 | programma gara in chiaro

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto agli avversari che li precedono, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti delle rivali per la seconda piazza: queste sono le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi del Qatar. La gara qatariota per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 30 novembre, alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del Qatar: il penultimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul circuito di Lusail e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la gara di F1 su TV8, GP Qatar 2025: programma gara in chiaro

