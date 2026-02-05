My father’s shadow recensione | la Nigeria raccontata attraverso una delicata vicenda familiare

In Nigeria, un film racconta una storia di famiglia e memoria collettiva. Akinola Davies Jr. porta sul grande schermo un primo lungometraggio che unisce i ricordi d’infanzia del protagonista alle radici di un paese. La narrazione si concentra su una vicenda delicata, che rivela le sfumature di un passato personale e condiviso. La pellicola si distingue per la sensibilità con cui affronta temi universali, mescolando emozioni e ricordi in modo semplice e diretto.

La nostra recensione di My father's shadow, primo lungometraggio del regista Akinola Davies Jr. in cui i ricordi d'infanzia si mescolano alla memoria collettiva.. My father's shadow è l'esordio folgorante al lungometraggio del regista nigeriano Akinola Davies Jr., già autore dei cortometraggi Lizard (2020) e X US (2021). Prodotto e distribuito da MUBI dal 6 febbraio 2026, per poi approdare in piattaforma, l'opera di Akinola Davies Jr. con protagonisti Sopé Dìrisù ( Gans of London )e i due (veri) fratellini Godwin Egbo e Chibuike Marvellous Egbo intreccia ricordi personali e grande Storia con grande maturità.

