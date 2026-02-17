La maggior parte dei gatti entra nelle nostre case proprio così in modo apparentemente casuale Ma una volta scoccata la scintilla i mici diventano parte delle nostre famiglie al cento per cento
La maggior parte dei gatti entra nelle case degli italiani per caso, spesso trovando un varco aperto o sfruttando un momento di distrazione del proprietario. Una volta varcata la soglia, questi felini si integrano rapidamente, diventando parte integrante della famiglia. In Italia, sei persone su dieci celebrano il compleanno del loro gatto, spesso con un pasto speciale o un premietto, e alcuni arrivano anche a organizzare una vera e propria festa.
I gatti sono veri e propri membri di famiglia, al punto che ben 6 italiani su dieci festeggiano i loro compleanni, magari con un pasto o premietto (36%), se non con un regalo (24%) o addirittura con una festa (4%). E dire che nel 31% dei casi il micio in questione era randagio e viveva per strada prima che un “incontro del destino” con il futuro padrone non gli cambiasse la vita, cambiandola anche all’umano in questione. C’è anche chi ha iniziato la propria avventura felina grazie a un gesto d’affetto: ricevendo il micio in regalo da amici o parenti. Mentre il 28% dei gatti è stato adottato da un gattile o grazie a un’associazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Billie Eilish contro l’Ice: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o sulle nostre strade»
Allarme furti nell’entroterra, la voce di una mamma preoccupata: "Abbiamo paura nelle nostre case"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cancro infantile: il 75% dei piccoli pazienti è costretto a migrare per curarsi; Greenwashing dell'IA: le promesse green di Big Tech smentite; Mustafa Suleyman (Microsoft AI): la maggior parte dei lavori impiegatizi sarà automatizzata entro 18 mesi; Risultati di un nuovo sondaggio Gradus: la maggior parte degli ucraini non prevede di cambiare il proprio luogo di residenza a causa della crisi energetica.
La maggior parte dei fondi sovrani non realizza buone performance. Ma Trump ne vuole creare unoCon le partecipazioni in Intel e Mp Materials, il presidente Usa sembra voler dare vita a un fondo sovrano. Ma gli esperti mettono in guardia: il controllo politico potrebbe ostacolare crescita e ... milanofinanza.it
Fact checking: la maggior parte dei rifugiati in Europa è di fede musulamana?Un esponente del partito di estrema destra portoghese Chega ha sostenuto che l'85% dei rifugiati sarebbe di fede musulmana. Dati alla mano quest'affermazione non sembra vera Un politico del partito ... it.euronews.com
La maggior parte dei magistrati e dei medici fanno il proprio lavoro con serietà e rispetto delle regole. Ma indubbiamente c’è in Italia una ideologia immigrazionista che si spinge fino a favorire la condizione di irregolarità ed impedire persino i rimpatri di sogget - facebook.com facebook
La maggior parte dei magistrati e dei medici fanno il proprio lavoro con serietà e rispetto delle regole. Ma indubbiamente c’è in Italia una ideologia immigrazionista che si spinge fino a favorire la condizione di irregolarità ed impedire persino i rimpatri di sogget x.com