La maggior parte dei gatti entra nelle nostre case proprio così in modo apparentemente casuale Ma una volta scoccata la scintilla i mici diventano parte delle nostre famiglie al cento per cento

La maggior parte dei gatti entra nelle case degli italiani per caso, spesso trovando un varco aperto o sfruttando un momento di distrazione del proprietario. Una volta varcata la soglia, questi felini si integrano rapidamente, diventando parte integrante della famiglia. In Italia, sei persone su dieci celebrano il compleanno del loro gatto, spesso con un pasto speciale o un premietto, e alcuni arrivano anche a organizzare una vera e propria festa.

