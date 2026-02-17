La Lega boccia il nuovo consiglio di amministrazione dell' Autodromo

La Lega critica il nuovo consiglio di amministrazione dell’Autodromo di Monza, dopo che è stato annunciato il cambiamento. La reazione arriva subito, evidenziando che la nomina non soddisfa le aspettative del partito. La decisione di Sias di puntare su un team diverso ha sollevato proteste tra i rappresentanti leghisti, che sottolineano come questa scelta possa influire sulla gestione futura del circuito.

Il nuovo CdA dell’Autodromo non piace alla Lega. Non è tardato ad arrivare il commento tutt’altro che positivo in merito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Sias, la società che gestisce l’Autodromo di Monza. Una nomina avvenuta nella giornata del 16 febbraio e che vede nomi e volti non provenienti dal territorio. Ed è proprio il segretario cittadino del Carroccio, Roberta Gremignani (peraltro addetta ai lavori proprio nel mondo dei motori) che critica le scelte. “È con grande lo stupore nell'apprendere che tra i componenti del CdA di Sias non vi sia nessuno in rappresentanza del territorio, ovvero del ‘padrone di casa’ che è il Comune di Monza - dichiara -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

