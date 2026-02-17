La Forza di una Donna Emre alla ricerca del figlio | arriva il colpo di scena
Nelle prossime puntate de La forza di una donna torna al centro una trama destinata a far discutere: la lunga ricerca di Emre del suo vero figlio. Entrerà in scena Sat?lm??, il bambino che cambierà gli equilibri tra i protagonisti. Dopo settimane di dubbi, Emre Yazici scoprirà che il piccolo è il figlio biologico avuto con Ceyda, scambiato alla nascita con Arda. Una verità che apre scenari delicati e carichi di emozioni. Per Ceyda, però, l’amore viene prima di tutto: anche sapendo dello scambio in culla, per lei Arda resta l’unico figlio. Emre, che ha conosciuto da poco il bambino, vuole invece capire ogni passaggio e trovare il figlio “giusto”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 11 febbraio: Bahar chiede scusa a Sarp; La forza di una donna 3, anticipazioni 12 febbraio: la richiesta di Hatice; La forza di una donna 3, anticipazioni 14 febbraio: la promessa di Sirin; La forza di una donna 3, puntata 14 febbraio: i sogni di Bahar e Sarp.
La forza di una donna Anticipazioni 18 febbraio 2026: Sirin preoccupata per Enver. Che cosa succede all'uomo?Le Anticipazioni della Nuova Puntata de La forza di una donna, in onda domani 18 febbraio 2026 su Canale 5, ci raccontano che Sirin teme che Enver stia ... comingsoon.it
Nelle prossime puntate di La forza di una donna Sarp muore tra le braccia di BaharÈ stata ?irin ad ucciderlo. Tre mesi dopo, Arif torna libero. Tutte le anticipazioni dalle puntate della serie turca in onda alle 16 di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 su Canale 5 ... iodonna.it
