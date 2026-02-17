La destra è forcaiola e garantista La sinistra è forcaiola e basta

Massimo D’Alema ha detto che la destra si spaccia per garantista, ma in realtà è forcaiola. Questa affermazione nasce dal suo commento sul dibattito riguardo al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che ha portato alla luce le differenze tra le forze politiche. D’Alema ha sottolineato come alcuni rappresentanti di destra, in passato, abbiano mostrato atteggiamenti più severi e meno rispettosi delle garanzie, anche in occasione di casi di cronaca recente.

Al direttore - I cattivi maestri con l’età peggiorano, come dimostra Massimo D’Alema che, parlando di referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, sostiene che la destra si traveste da garantista ma “in realtà era e resta forcaiola”. Cosa c’entri il quesito con la forca e, in senso più lato, con un presunto atteggiamento della destra violento e repressivo lo sa soltanto lui, che continua comunque a frequentare leader di regimi, questi sì violenti e repressivi come Cina e Russia. Con i migliori saluti. Roberto Alatri   Una parte di ragione D’Alema ce l’ha. La destra resta forcaiola, su molti aspetti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

