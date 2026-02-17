La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Como in diretta | LIVE News

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan) alla vigilia di Milan-Como (Serie A 2025-2026) News (Getty Images) Siamo in attesa che inizi, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, la conferenza stampa dell'allenatore Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Como. Archiviata la vittoria esterna (2-1) contro il Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un altro delicato impegno di campionato. Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, i rossoneri torneranno a giocare a 'San Siro' dopo un mese e lo faranno ospitando il Como di Cesc Fàbregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alle ore 12:00, a Milanello, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, terrà una conferenza stampa in vista della partita contro il Como, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026.

