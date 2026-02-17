La caduta a un passo dall' oro la morte del nonno i ricordi che si accavallano Troppo anche per un campione

I l confine tra il trionfo e il baratro, nello sport, è sottile quanto la lamina di uno sci. Per Atle Lie McGrath, lo slalom speciale maschile di Milano Cortina 2026 doveva essere l’appuntamento con la storia. Primo dopo la manche iniziale, con l’oro che sembrava già brillare al collo, il venticinquenne norvegese ha visto i suoi sogni infrangersi per un errore millimetrico. Dopo aver inforcato, la reazione è stata istintiva e straziante: ha lasciato le racchette, si è liberato degli sci e, superate le reti di protezione, si è lanciato in una fuga disperata verso il bosco di Bormio, cercando rifugio nella neve fresca per lasciarsi andare al pianto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Famiglia del bosco, la storia dall’inizio passo per passo: la verità giudiziaria sul caso Palmoli

Famiglia del bosco, la storia dall’inizio passo dopo passo: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bari, un 51enne è grave dopo la caduta da un palazzo al Libertà. Forse stava tentando un furto; Ilia Malinin, la caduta di un figlio: Non siamo macchine, siamo ragazzi; Caduta di un bambino a scuola a Genova: 12 indagati tra docenti e dirigente scolastica per abbandono di minore e carenze nella sicurezza; Si può sciare con un crociato anteriore rotto? La caduta di Lindsey Vonn e il parere dell'esperto.

La caduta del dio Ilia Malinin. Ora può smettere di essere un progetto e ricominciare a essere un figlioIl crollo del pattinatore 21enne statunitense a Milano-Cortina non è solo un errore tecnico e una medaglia sfumata, ma uno schianto emotivo contro aspettative familiari soffocanti. Stava crollando un ... quotidiano.net

Ilia Malinin, la caduta di un figlio: «Non siamo macchine, siamo ragazzi»Una pattinatrice di 19 anni guarda Ilia Malinin alle Olimpiadi e non vede un campione che sbaglia, ma un coetaneo schiacciato dalle aspettative. Tra quadrupli Axel e sogni di riscatto familiare, il pe ... vanityfair.it

PROTEGGI IL DISPLAY DEL TUO IPHONE. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. Una caduta può bastare per danneggiare irrimediabilmente il display del tuo iPhone Sostituire uno schermo rotto comporta un costo importante Applicare una protezione facebook

Il Sindaco Dr. Giovanni Scietti e l'Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a riflettere su questa tragedia caduta nell'oblio per troppo tempo e sottoposta solo dal 2004, a sessanta anni dai fatti, ad essere commemorata, poiché è parte della nostra me x.com