Famiglia del bosco la storia dall’inizio passo dopo passo | la verità giudiziaria su Palmoli tutte le risposte

Palmoli (Chieti) – Funghi selvatici. Un avvelenamento. Una banale intossicazione alimentare. Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i tre figli finiscono al pronto soccorso con sintomi gastrointestinali: vomito, disidratazione. “I genitori rifiutano l’utilizzo del sondino naso-gastrico (verosimilmente poiché fatto di silicone o poliuretano)” durante il ricovero in ospedale ed è il segnale che fa emergere “l’assoluta indisponibilità” a derogare “anche solo temporaneamente e in via emergenziale ai principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali”. È il settembre 2024. La storia “visibile” della famiglia del bosco di Palmoli inizia in questo momento: l’ospedale allerta i carabinieri, l’Arma informa i servizi sociali, per la prima volta finisce nero su bianco la situazione di “sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori”, i due gemellini di 6 e la sorella maggiore di 8 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

