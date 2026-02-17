La battaglia | rifiutiamo i rifiuti La spazzatura e il nostro futuro

Lungo le strade della città, i rifiuti abbandonati aumentano, creando un problema visibile e concreto. La causa è la scarsa sensibilità di alcuni cittadini, che preferiscono gettare la spazzatura senza preoccuparsi delle conseguenze. In diversi punti, cumuli di plastica e sacchetti pieni si accumulano vicino ai cassonetti, rendendo più difficile il lavoro degli operatori e compromettendo l’aspetto dell’ambiente urbano.

Girovagando per il nostro territorio è sempre più facile imbattersi nei rifiuti abbandonati. Alcuni cittadini scelgono la via più semplice e veloce, ignorando le regole della raccolta differenziata e dello smaltimento corretto. Spesso pensiamo che l'inquinamento sia qualcosa di lontano, che riguarda solo le grandi città; ma non è piacevole passeggiare per le nostre colline, soprattutto nelle zone meno sorvegliate, e imbattersi in un frigorifero, materassi, resti di cartongesso o pneumatici abbandonati a se stessi, che si accumulano inquinando e deturpando la bellezza del paesaggio che ci circonda.