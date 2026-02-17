Ketty Kobbo - Wood Wide Web

Ketty Kobbo ha aperto la sua mostra “Wood Wide Web” all'Artericambi Gallery, spinta dalla volontà di esplorare i legami nascosti tra natura e tecnologia. La sua ricerca si basa su un’interazione diretta con gli ambienti e utilizza tecniche che combinano più discipline, creando un ponte tra arte e scienza. La mostra mette in mostra installazioni che coinvolgono il pubblico e stimolano una riflessione sui collegamenti invisibili che uniscono gli esseri viventi e le reti digitali.

Artericambi Gallery presenta "Wood Wide Web" di Ketty Gobbo, artista emergente la cui ricerca si sviluppa attraverso un dialogo costante con lo spazio e l'impiego di pratiche interdisciplinari. La mostra accoglie il pubblico con un'installazione site specific concepita come un percorso immersivo tra le colonne bianche della galleria, che emergono nello spazio come alberi di una foresta. Dalla loro forma e disposizione l'artista trae l'impulso iniziale del progetto, definendo un impianto visivo e percettivo di forte impronta organica.