Kalulu a Sky dopo Galatasaray Juve | I gol vengono sempre da nostri errori Stanchezza? Non possiamo nasconderci dietro alla fatica Sull’espulsione contro l’Inter dico questo

Kalulu ha parlato a Sky Sport dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, spiegando che i gol della Juve arrivano spesso a causa dei propri sbagli. Ha aggiunto che la stanchezza non può essere una scusa e ha commentato l’espulsione contro l’Inter, sottolineando la sua opinione sulla decisione dell’arbitro. Durante l’intervista, il difensore ha anche evidenziato alcuni errori personali che hanno contribuito alle reti avversarie.

Kalulu nel post partita di Galatasaray Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla prestazione dei bianconeri. Cosa ha detto. Nel post partita di Galatasaray Juve Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero. SCONFITTA – « I gol vengono sempre dai nostri errori. Succede però il secondo tempo è stato molto difficile. Anche con il rosso non possiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire cosa è successo. Ormai stasera è andata e nel calcio bisogna subito mettere la testa in ordine perché ci sono altre partite ». STANCHEZZA – « Non possiamo nasconderci dietro la fatica davanti ad una partita di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

