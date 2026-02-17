Kalulu a Sky dopo Galatasaray Juve | I gol vengono sempre da nostri errori Stanchezza? Non possiamo nasconderci dietro alla fatica Sull’espulsione contro l’Inter dico questo
Kalulu ha parlato a Sky Sport dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, spiegando che i gol della Juve arrivano spesso a causa dei propri sbagli. Ha aggiunto che la stanchezza non può essere una scusa e ha commentato l’espulsione contro l’Inter, sottolineando la sua opinione sulla decisione dell’arbitro. Durante l’intervista, il difensore ha anche evidenziato alcuni errori personali che hanno contribuito alle reti avversarie.
Kalulu nel post partita di Galatasaray Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla prestazione dei bianconeri. Cosa ha detto. Nel post partita di Galatasaray Juve Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero. SCONFITTA – « I gol vengono sempre dai nostri errori. Succede però il secondo tempo è stato molto difficile. Anche con il rosso non possiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire cosa è successo. Ormai stasera è andata e nel calcio bisogna subito mettere la testa in ordine perché ci sono altre partite ». STANCHEZZA – « Non possiamo nasconderci dietro la fatica davanti ad una partita di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Palestra dopo il match di Bergamo: «Le voci sull’Inter e sulla Juve? Dico solo questo» Dopo la sfida di Bergamo, Marco Palestra, esterno del Cagliari, ha commentato il risultato e le dinamiche della partita.
Inter-Juve 3-2, la furia dei bianconeri per l’espulsione assurda di Kalulu. L’assalto all’arbitro nel tunnel: «Questo non è calcio» – Il videoLa Juventus ha perso 3-2 contro l’Inter, a causa dell’espulsione ritenuta ingiusta di Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chivu: 'Il tocco c'è ma è lieve, le mani però bisogna tenerle a casa'; Fabio Caressa provocatorio su Kalulu-Bastoni: Qualcuno che ha visto tutto poteva dirlo; Kalulu, il video e la ricostruzione dell'espulsione in Inter-Juve; Rocchi interviene su Bastoni-Kalulu: L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti provano a fregarci.
Il retroscena di Mkhitaryan dopo l'espulsione di Kalulu: la frase nascosta col sorriso a FrattesiLa simulazione di Bastoni lascia di sasso anche la panchina nerazzurra: gioco di sguardi tra l'armeno e il centrocampista dopo aver visto il replay ... corrieredellosport.it
Kalulu a Sky Sport: Gol presi sempre per errori nostri. Non possiamo nasconderci dietro alla fatica. Bastoni? Dobbiamo guardare avantiPierre Kalulu ha analizzato la brutta sconfitta rimediata sul campo del Galatasaray ai microfoni di Sky Sport: I gol vengono sempre da errori nostri, succede pero per me la cosa ... tuttojuve.com
Tracollo Juve contro il Galatasaray! I bianconeri perdono 5-2, Lang mattatore della partita! Missione proibitiva adesso per i bianconeri! facebook
Galatasaray-Juve 5-2, le pagelle: Super Osimhen batte RoboKoop. Cabal, ma come si fa x.com