Juventus | Osimhen stuzzica i bianconeri

Alla vigilia del playoff d'andata di Champions League contro la Juventus (stasera alle 18:45 al RAMS Park), Victor Osimhen ha acceso i riflettori su un capitolo di mercato che fa ancora discutere. L'attaccante nigeriano, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha rilasciato un'intervista a gazzetta.it (riportata da Tuttomercatoweb) in cui

La Juventus ha subito una sconfitta pesante in casa contro il Galatasaray.

La Juventus valuta l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo.

Osimhen si confessa: La Juventus mi voleva ma De Laurentiis non mi avrebbe fatto partire!Victor Osimhen parla a La Gazzetta dello Sport prima di Galatasaray- Juventus e parla di un possibile approdo in bianconero.

Malfitano: La verità è che Osimhen voleva la Juventus! Sapete perché non ci è andato?Victor Osimhen sognava di giocare nella Juventus. Il retroscena raccontato dal giornalista napoletano Mimmo Malfitano. areanapoli.it

Victor Osimhen: “I could have joined Juventus, yes. Juve wanted to sign me… but Napoli president De Laurentiis didn’t want to sell me to Juventus”. “For sure, Juventus are a top club. When Juventus call you, you listen”, told Gazzetta dello Sport. x.com

Victor Osimhen: "Quando la Juventus ti chiama, devi ascoltarli. Giuntoli voleva ingaggiarmi e aveva presentato un'offerta per cercare di chiudere l'affare, ma il Presidente De Laurentiis non mi ha venduto alla Juve. La Juve è un top club. Non ho mai litigato