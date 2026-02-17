Juventus | Osimhen stuzzica i bianconeri
Victor Osimhen ha fatto parlare di sé alla vigilia della partita tra Juventus e Napoli, innescando nuove tensioni sul futuro dell’attaccante. La sua dichiarazione, fatta proprio prima dell’appuntamento di stasera al RAMS Park, ha riacceso le voci di mercato riguardo al possibile trasferimento in bianconero. La scelta di parlare pubblicamente ha lasciato i tifosi e gli addetti ai lavori molto attenti.
Alla vigilia del playoff d’andata di Champions League contro la Juventus (stasera alle 18:45 al RAMS Park), Victor Osimhen ha acceso i riflettori su un capitolo di mercato che fa ancora discutere. L’attaccante nigeriano, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista a gazzetta.it (riportata da Tuttomercatoweb) in cui L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Galatasaray Juve, Lang ed Osimhen mandano un messaggio ai bianconeri. Cos’hanno fatto nell’ultimo match
La Juventus ha subito una sconfitta pesante in casa contro il Galatasaray.
Juventus, per Spalletti Mateta come Osimhen a Napoli?
La Juventus valuta l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve in subbuglio: Elkann chiama Gravina e si scaglia contro gli arbitri che danneggiano il calcio, e Napoli osserva con attenzione; Napoli-Roma, la Gazzetta stuzzica: Politano in prima linea, duello a destra per incidere; Caressa stuzzica Chivu: Non ha centrato neanche la porta, scivolato anche con le parole; Saviano stuzzica Marotta: con Chiellini in campo, i favori dell’Inter possono durare poco.
Osimhen si confessa: La Juventus mi voleva ma De Laurentiis non mi avrebbe fatto partire!Victor Osimhen parla a La Gazzetta dello Sport prima di Galatasaray- Juventus e parla di un possibile approdo in bianconero. generationsport.it
Malfitano: La verità è che Osimhen voleva la Juventus! Sapete perché non ci è andato?Victor Osimhen sognava di giocare nella Juventus. Il retroscena raccontato dal giornalista napoletano Mimmo Malfitano. areanapoli.it
Victor Osimhen: “I could have joined Juventus, yes. Juve wanted to sign me… but Napoli president De Laurentiis didn’t want to sell me to Juventus”. “For sure, Juventus are a top club. When Juventus call you, you listen”, told Gazzetta dello Sport. x.com
Victor Osimhen: “Quando la Juventus ti chiama, devi ascoltarli. Giuntoli voleva ingaggiarmi e aveva presentato un'offerta per cercare di chiudere l'affare, ma il Presidente De Laurentiis non mi ha venduto alla Juve. La Juve è un top club. Non ho mai litigato facebook